مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة الروسي 2022.. تغيير في المحطات (صور) 

حركة التنقل من الإسكندرية إلى القاهرة أو العكس تكثر في الوقت الراهن بسبب العمل أو المصيف، لذا فإن معرفة مواعيد وأسعار قطارات الإسكندرية القاهرة الروسي 2022 واحدة من الأمور المهمة التي يبحث عنها كثيرون، وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر الذي انطلق اليوم، والذي يشهد تغيرات في خطوط الوجه البحري إلى القاهرة من حيث توقفات القطارات في عدد من المحطات على الطريق.

بداية شهر سبتمبر الجاري شهدت تغيرات عدة في منظومة قطارات الإسكندرية القاهرة الروسي، وفقا لما أعلنته وزارة النقل، وذلك عبر قرار وقوف للقطارات القادمة من الوجه البحري بمحطة شبرا الخيمة غير المقرر الوقوف بها، مع استمرار مسيرها لمحطة القاهرة، إضافة إلى قرارات أخرى بمنع التوقف في محطة الطنطا، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة الركاب لتلك القرارات للوصول إلى أقرب نقطة تناسبهم.

وقوف لجميع قطارات الإسكندرية القاهرة الروسي في شبرا الخيمة

القرار الذي بدأ العمل به من اليوم على كل قطارات الوجه البحري المتجهة إلى القاهرة، أرجعته الوزارة وفق بيان لها، إلى ما تقوم به الهيئة من أعمال تطوير وتحديث لنظم الإشارات، ولحين الانتهاء من أعمال التجديدات، وفك الارتباط ببرج الشمال ودخوله الخدمة، فقد تقرر اعتباراً من اليوم الخميس، وبصفة مؤقتة، وقوف جميع القطارات القادمة من الوجه البحري والمستمرة لمحطة القاهرة بمحطة شبرا الخيمة، مع استمرار مسيرها لمحطة القاهرة، طبقاً لجدولها الحالي وذلك تيسيرا علي جمهور الركاب الراغبين فى استقلال مترو الانفاق من محطة شبرا الخيمة.

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

وبرزت في مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية، تغييرات في عدد من القطارات، وذلك عقب تشغيل خدمة جديدة لركاب محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم.

وقررت السكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة لخدمة ركاب محافظتى الإسكندرية والبحيرة وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري على النحو التالي:

- قيام قطار 1904 مكيف «الإسكندرية / القاهرة»، على أن يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 5:00 صباحاً بتركيب عدد 10 عربات «3 عربات درجة أولى مكيف+ 6عربات درجة ثانية مكيف +عربة بوفية»، طبقا للجدول المرفق الأمر الذى يعمل على تحقيق أكبر قدر من الراحة والتيسير عليهم.

- تشغيل قطار 919 مكيف «القاهرة / الإسكندرية» أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لجدوله الحالي.

- إيقاف تشغيل قطاري 925/936 مكيف «القاهرة/طنطا» أيام الجمع والعطلات الرسمية.

- إلغاء تشغيل قطار 920 مكيف «الإسكندرية / طنطا» اعتبارا من غدا الجمعة 2 سبتمبر الجاري، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية من تشغيله.