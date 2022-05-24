السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الثلاثاء

حددت هيئة السكة الحديد، جدول مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس، اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل القطارات، لمواجهة جائحة كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

وأضافت السكة الحديد، أنها تقوم بتنفيذ الصيانات الدورية لجميع القطارات العاملة قبل ساعات التشغيل، تزامنا مع تحديد مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

وتشمل مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة، التالي:

1- قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

2- قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

3- قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

4- قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

6- قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

7- قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

8- قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 عصرًا.

9- قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 مساء.

10- قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 15.40 مساء.

11- قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.

12- قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 17.20 مساء.

13- قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

14- قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

15- قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

16- قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

17- قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية

1- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

2- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

3- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

4- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

5- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط «مكيف- مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

6- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

7- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

8- قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

9- قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرًا.

10- قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 عصرًا.

11- قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 عصرًا.

12- قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

13- قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

14- قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

15- قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

16- قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

17- قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.