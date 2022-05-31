قطارات مصر اليوم.. تعرف على مواعيد خط (القاهرة - الإسكندرية)

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر مايو 2022، جدول مواعيد قطارات مصر المكيفة والروسي العاملة على جميع الخطوط.

وتقدم «الوطن»، قائمة كاملة بـ مواعيد القطارات سابقة الحجز المكيفة والروسي وفقًا لجدول التشغيل من الساعة حتى نهاية جدول التشغيل.

قطارات مصر المكيفة والروسي على خط «القاهرة / الإسكندرية»

- موعد قيام قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 8.00 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد الساعة 8.10 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 10.00 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

- موعد قيام قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

- موعد قيام قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.

- موعد قيام قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 15.35 عصرا.

- موعد قيام قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 16.10 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 17.10 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 18.00 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر الساعة 19.00 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية الساعة 20.15 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية «روسي» الساعة 13.25 ظهرا.

- موعد قيام قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية «روسي» الساعة 17.20 ظهرا .

قطارات مصر المكيفة والروسي على خط «الإسكندرية / القاهرة»

ـ موعد قيام قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 6.00 صباحا.

ـ موعد قيام قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر الساعة 7.00 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر الساعة 8.00 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 8.15 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 11.30 صباحا.

- موعد قيام قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 13.00 ظهرا.

- موعد قيام قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر الساعة 14.00 ظهرا.

- موعد قيام قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 15.30 عصرا.

- موعد قيام قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 18.00 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة الساعة 20.10 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا الساعة 22.00 مساءا.

- موعد قيام قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي) الساعة 13.10 ظهرا .

- موعد قيام قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) الساعة 20.20 مساءا.