مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 2-9-2022 في محافظة السويس

يهتم قطاع كبير من المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة لذلك، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 2 سبتمبر وفق الهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:28 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:17 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر 4:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:29 مساء.

موعد أذان المغرب 6:17 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر الساعة 4:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:26 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:15 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:32 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر الساعة 3:58 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:27 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:15 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:36 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر الساعة 4:06 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 12:00 مساءً.

أذان العصر الساعة 3:35 مساءً.

أذان المغرب الساعة 6:23 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:44 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم الساعة 11:48 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:06 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:21 مساءً.