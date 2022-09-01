تايوان تعلن اختراق 14 طائرة مقاتلة صينية لمجالها الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 14 طائرة مقاتلة صينية حلقت، اليوم، عبر الخط الأوسط لمضيق تايوان، والذي يعتبر بمثابة حاجز إقليمي غير رسمي بين الصين وتايوان، في نبأ عاجل أوردته «العربية».

وتواصل الصين مناورتها العسكرية حول تايوان، للرد على الزيارات الأمريكية التي تصفها بكين بالمستفزة،مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

إسقاط طائرة مسيرة

يذكر أن قوات الدفاع التايوتنية أعلنت، اليوم، أيضا عن إسقاط طائرة مسيرة مجهولة المصدر، بعد أن أرسل الجيش التايواني العديد من التحذيرات لها، لكن تجاهلت الطائرة تلك التحذيرات، ما أدى إلى استعمال القوى ضدها.

صفقة بمليار دولار لتقوية النظام الدفاعي التايواني

وأعلنت تايوان تطوير المنظومة الدفاعية لدى البلاد من خلال إبرام صفقة بقيمة مليار دولار، وتشمل هذه الصفقة نحو 60 صاروخا مضادا للطائرات و100 صاروخ من طراز جو-جو.

وأكدت تايوان تطوير نظامها الدفاعي ضد الطائرات المسيرة والذي سيتم تركيبه في عام 2023.