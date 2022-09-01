مجلس الوزراء ينفي صدور قرار بهدم مسرح النافورة في دار الأوبرا

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بهدم مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الثقافة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية قائم كما هو دون هدم.

تطوير مسرح النافورة

وشددت وزارة الثقافة على أنه يجرى حاليًا العمل على تطوير المسرح استعدادًا لانطلاق الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

وفي سياق متصل، جاءت فكرة إنشاء مسرح النافورة منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك لإتاحة الفرصة لإقامة الحفلات الموسيقية في مكان مفتوح، ومنع التجمع في المسارح المغلقة خوفاً من انتشار الفيروس بين المواطنين.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الثقافة(www.moc.gov.eg) الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).