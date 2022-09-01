رئيس «صحة النواب»: الموجة السابعة لفيروس كورونا منتصف سبتمبر

أكد النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن الموجه السادسة لفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير وذلك بعد استقرار الوضع الوبائي.

وأضاف النائب الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ «الوطن»، أن السبب في تراجع حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا يرجع إلى تطعيم عدد كبير من المواطنين بلقاحات كورونا، مبينا أن المرضى المصابين بأمراض مزمنة هم الأكثر عرضه بالإصابة بفيروس كورونا.

متحورات فيروس كورونا

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فيروس كورونا لم ينته بعد، والتحورات الجديدة مازالت مستمرة مالم يوجد علاج نهائي للقضاء عليها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر الموجة السابعة من فيروس كورونا منتصف سبتمبر أو مع بداية أكتوبر المقبل، لاسيما في ظل تزايد حالات الإصابة في أوروبا خلال الفترة الحالية.

التطعيم ضرورة قبل دخول فصل الشتاء

وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ضرورة حصول المواطنين على التطعيمات الضرورية قبل فصل الشتاء، لافتا إلى أن أعراض الإصابة بمتحورات فيروس كورونا الآن تتشابه كثيرا مع أدوار البرد.

مسافات التباعد داخل الفصول الدراسية

وأوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه لا داعي لارتداء الأطفال الكمامات الطبية داخل المدارس: «نفضل تحقيق مسافات التباعد داخل الفصول الدراسية، والتنبيه على الأطفال بتطهير اليدين وغسلها واستخدام الأدوات الشخصية».