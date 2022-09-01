مؤسسة فاروق حسني تعلن فتح باب الاشتراك في جوائز الفنون 2023

في إطار حرص مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون ودور المجتمع المدني في دعم القطاع الثقافي والإبداعي وخلق جيل جديد من الفنانين والمعماريين المبدعين، وتطوير وتشجيع الشباب في شتىَ مجالات الفنون، تعلن المؤسسة فتح باب الاشتراك في جوائز الفنون لمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون - الدورة الرابعة لعام 2023.

مجالات مسابقة فاروق حسني 2022

وتتضمن الجوائز مسابقات «التصوير - الرسم – العمارة – النحت – النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي»، ويتم تقديم طلبات الاشتراك من خلال صفحة التسجيل في المسابقات والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الرابط التالي: http://apply.faroukhosnyfoundation.org وتُقبل المشاركات بدءً من الساعة «00:01» بتاريخ الأول من سبتمبر 2022.

وتقبل المشاركات في مسابقات التصوير «الرسم»، والنقد الفني «التشكيلي»، التصوير الفوتوغرافي، حتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من نوفمبر 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

كما تُقبل المشاركات في مسابقة النحت حتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من ديسمبر 2022 بتوقيت جمهورية مصر العربية، والمشاركات في مسابقة العمارة حتى الساعة 24:00 بتاريخ الأول من يناير 2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية، ولن تقبل أية مشاركات يتم تقديمها بعد الوقت المحدّد.

شروط الاشتراك في مسابقة مؤسسة فاروق حسني

ومن أبرز شروط المشاركة أن يكون المتسابق مصري الجنسية وألا يتجاوز عمره 40 عاما، في 1 يناير 2023، وللتعرف على شروط التقديم في المسابقات والقواعد المنظمة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة فاروق حسني: https://bit.ly/3QPZPWn .

وللاطلاع على الشروط والقواعد والأحكام لكل مسابقة، يمكن زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3AmPdHu

يشار إلى أن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تم إطلاقها رسميا في عام 2019، وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من التضامن الاجتماعي، والمؤسسة معنية بالنشاط الفني والثقافي ومختلف فروع الإبداع ومكونات الثقافة، واستحدثت العام الماضي جائزة الاستحقاق الكبرى، والتي يتم منحها لشخصية بارزة أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر.