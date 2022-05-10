مؤسسة فاروق حسني تنظم ندوة «تأملات في جائزة فنون العمارة»

أقامت أمس مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ندوة بعنوان «تأملات في جائزة فنون العمارة لعام 2022»، وذلك ضمن الحلقات النقاشية التي تنظمها الأكاديمية ضمن برنامج ثقافي تعليمي تحت عنوان Beyond lecture hall، وذلك لحرص المؤسسة من خلال جائزة العمارة إطلاق العنان للشباب بأن يبُدعوا ويقدموا أفكارًا مبتكرة، تقدم رؤية مستقبلية لمبنى مجمع متكامل يُلبي احتياجات المجتمع الثقافية، المعرفية والتعليمية، ويساعده على الارتقاء ثقافيًا بما يُعبر عن هويته.

تفاصيل ندوة «تأملات في جائزة فنون العمارة لعام 2022»

يشار إلى أن مركز الحياة «المشروع المستهدف»، هو ليس مدرسة أو مركز ثقافي فحسب، إنما مشروع تتكامل فيه كل الأنشطة التي ترتبط بالتعليم «مرحلة التعليم الأساسي»، وأيضًا التي ترتبط بالأنشطة الثقافية والمعرفية التفاعلية.

وجرى عرض أطروحات الشباب المتسابقين ذات الأفكار والأنماط المتنوعة تحت مسميات «ﻣﺎ وراء اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ - بنيان – مركز الحياة (الأقصر) - ﻗﺑﺎب اﻷﻣل – تضامن – الملتقى – نواة».

حضر الندوة الدكتور شريف الفقي رئيس قسم العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة علية عبدالهادي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة سهير حواس، عضو لجنة تحكيم جائزة العمارة، وريهام المغربي، مدير تطوير الأعمال لمؤسسة فاروق حسني، وأدار الندوة المعماري الدكتور حمدي السطوحي عضو لجنة تحكيم جائزة العمارة.

وشارك في الندوة العديد من شباب المعماريين في مسابقة العمارة لعام 2022، إذ شرح وتناول رؤيتهم لتصميماتهم المعمارية للحضور، وتوجيه الشكر للمؤسسة على إتاحة الفرصة لعرض أفكارهم ورؤيتهم للمشروعات والتصميمات، وأنها تقدم لهم فرصة التفكير خارج الإطار، وأن هذه المسابقات تعطيهم الفرصة لتحقيق الخيال والإبداع، كما حضر الندوة العديد من الأساتذة، وطلبة العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أنشئت في عام 2019، وتحمل رقم إشهار 872 لسنة 2019 من وزارة التضامن الاجتماعي، وتهتم المؤسسة بالنشاط الفني والثقافي وجميع فروع الإبداع ومكونات الثقافة.