كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 إلكترونيا

يبحث عشرات الآلاف من طلاب الثانوية العامة عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لها بنسبة نجاح تزيد عن 91%، تمهيدا لإعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد قليل، وينتظر ظهورها الطلاب على مستوي الجمهورية، خاصة أن أكثر من 157 ألف طالب أدوا امتحانات الدور الثاني بالمحافظات.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ويتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، والتي سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل، بعد اعتماد وزير التعليم نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.

تصحيح أوراق امتحانات الدور الثاني

وأجرى الطلاب امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 في 300 لجنة على مستوي الجمهورية في القسمين العلمي والأدبي، وتم الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، وأعمال التصحيح الإلكتروني بشكل دقيق لكي يحصل كل طالب من طلاب الثانوية العامة 2022 على حقه من خلال مراجعة الدرجات بشكل دقيق، والتأكد من أكواد الطلاب، فضلا عن الرصد الدقيق للدرجات.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وتُعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، بعد قليل، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي https://emis.gov.eg/، بعد الانتهاء من كل عمليات التصحيح والرصد، واعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير الترلية والتعليم والتعليم الفني.