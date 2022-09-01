إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بعد قليل.. اعرف ضوابط التظلمات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل، لـ إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، رسميا على الموقع الرسمي لها، حيث اعتمدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، قبل قليل، بنسبة نجاح بنسبة 88.7%، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بعد قليل

وتتيح الوزارة بعد قليل إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بكتابة رقم الجلوس، وشددت الوزارة على الطلاب بكتابة البيانات بطريقة صحيحة.

وعقدت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية، التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين وبنظام البابل شيت في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، بالتنسيق الكامل مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري.

ضوابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

- التقدم لطب التظلمات إلكترونيا.

- تبدأ التظلمات يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

- تستمر التظلمات لمدة 7 أيام.

- رسوم التظلمات للراسبين 150 جنيها للمادة.

- يتم التقدم بطلب الاطلاع وتحديد المواد المراد الاطلاع عليها وموعد ومكان الاطلاع إلكترونيًا.

- سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم إلكترونيًا.

- يتم الاطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت) وصورة غلاف كراسة الأسئلة، ونموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.