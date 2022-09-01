أصبحت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 في جميع المحافظات متاحة الآن بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لها، قبل قليل، إذ يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال جريدة «الوطن»، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الجريدة للطلاب.

وأصبحت النتيجة متاحة الآن من خلال جريدة «الوطن» إذ جرى تخصيص الرابط التالي للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 للدور الثاني في جميع المحافظات، وذلك من خلال الضغط على كلمة نتيجة، حيث تظهر بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2022 في المحافظات متاحة الآن

وأشار وزير التربية والتعليم، قبل قليل، إلى أنّ عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة خلال امتحانات الدور الثاني 2022 في جميع المحافظات بلغ نحو 157 ألفا و930 طالبا وطالبة.

نسبة نجاح طلاب الدور الثاني 88.7%

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنّ 156 ألفًا و88 طالبا وطالبة حضروا الامتحانات، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا، بنسبة حضور 88.7%.

ويبحث الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2022 في جميع المحافظات بعد أن أصبحت متاحة الآن.

ويعيش طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 في جميع المحافظات الآن حالة من الترقب والقلق في انتظار معرفة النتيجة المتعلقة بهم، لتحديد رغبتهم في الالتحاق بالكليات الخاصة بهم من خلال التقديم مع تنسيق المرحلة الثالثة.