موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. سجل واعرف مجموعك

يبحث آلاف المواطنين من طلاب الثانوية العامة، عن موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، عبر محرك البحث «جوجل»، إذ يترقب هؤلاء ظهور النتيجة، وذلك منذ انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة يوم 31 أغطسطس، بمواد (الاستاتيكا) لطلاب شعبة علمي رياضة، والأحياء لطلبة شعبة علمي علوم، والفلسفة والمنطق للقسم الأدبي.

موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وحسب بيان سابق من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إتاحة النتيجة اليوم الخميس عبر موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وسيتم إعلانها رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

وتظهر النتيجة على موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، لنحو 157 ألف طالب، أدوا امتحانات الدور الثاني في 300 لجنة على مستوى الجمهورية في مختلف الشعب العلمية والأدبية على مستوى الجمهورية.

موقع نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وعقدت امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022، في الفترة من 20 إلى 31 أغسطس 2022، وفقًا للجدول المعلن سلفا من الوزارة، مع اتباع إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب والمدرسين من تفشي فيروس كورونا المستجد.