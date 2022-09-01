رابط مباشر.. نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني برقم الجلوس

تشهد نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني برقم الجلوس، عمليات بحث كبيرة من المواطنين، إذ أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني، سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

واستمرارًا للموضوعات الخدمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها بشكل مستمر، نستعرض طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني برقم الجلوس، من خلال موقع جريدة الوطن أو الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، كما يلي:

رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بعد قليل، ويمكن معرفتها من خلال الدخول على الرابط المتاح عبر «الوطن».

كما أنه يمكن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، من خلال زيارة الموقع عقب اعتماد النتيجة والإعلان عنها من قبل الوزارة.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، وأوضح أن عدد الناجحين بلغ 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.