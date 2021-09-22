غدا.. إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني بالمدارس

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجري إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، غدا بجميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم أرسلت نسخة من النتيحة إلى المديريات لتوزيعها على المدارس بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بنسبة نجاح 87%.

20 ألف راسب بالدور الثاني للثانوية العامة 2021

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بلغ 153852 طالبا وطالبة، حضر منهم 153794 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالبا وطالبة، ووصل عدد الراسبين إلى 20 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الطلاب الراسبين سيعيدون العام بنفس مواد الرسوب بالدرجة الكاملة، وليس في جميع المواد.

غدا تسليم طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني 2021

وأضاف المصدر، أنه سيتم تسليم طلاب الثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني 2021، شهادتهم غدا بمدارسهم، استعداداٌ للتقديم في التنسيق بالجامعات 2021، مشيراً إلى أنه تم إرسال نسخة من النتيجة إلى مكتب التنسيق فور اعتمادها رسميا من وزير التعليم، لبدء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني، وفق الضوابط المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

65 جنيها رسوم استخراج شهادة الثانوية العامة 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم استخراج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020، بعد تعديلها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ويسدد الطالب 65 جنيها لاستخراج شهادة الثانوية العامة، مقسمة كالتالي: 44 جنيها تكلفة طبع الشهادة، 9 جنيهات قيمة دمغة نوعية، 2 جنيه رسم تنمية الموارد، 10 جنيهات رسم إضافي.