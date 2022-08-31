المصريين الأحرار: قرارات السيسي الاجتماعية تراعي الفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن برامج الحماية الاجتماعية، التي تطلقها الدولة في مختلف القطاعات الاجتماعية منها، أو الصحية، انعكاس قوي وذات تأثير مهم على كل المواطنين باختلاف مستوياتهم المعيشية، مشيرا إلى أن مثل تلك البرامج المختلفة، يستفيد منها المواطن عبر دعم القيادة السياسية له.

خليل: المبلغ يكلف الدولة مليارات

أضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة 300 جنيه على البطاقات التموينية، التي يستخدمها 64 مليون مواطن مصري، يعتبر تغطية قوية لمعظم الطبقات المستفيدة من بطاقات التموين، خاصة هؤلاء الذين بحاجة ماسة للدعم المقدم من الحكومة المصرية، «المبلغ هيكلف الدولة مليارات، وده نتيجة للمجهودات المتخذة من القيادة السياسية والإصلاح الاقتصادي الناجح».

قرارات الرئيس الأخيرة مراعاة للطبقات الاجتماعية

استطرد: «القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السيسي تعتبر مراعاة للطبقات الاجتماعية محدودة الدخل والأكثر احتياجا، وهو النهج الذي تنتهجه القيادة السياسية منذ عام 2014، وانعكست تلك المجهودات خلال تلك الأيام، من أجل الحماية الاجتماعية، وهو ما لم تستطع دول اقتصادية كبرى اتخاذه لمواطنيها».

وأوضح أن القيادة السياسية دائما، تضع أعينها على محدودي الدخل من المواطنين بالطبقات المختلفة «زيادة البطاقات التموينية مش قليلة، وتقريبا فيه زيادة مليار جنيه لدعم بطاقات التموين شهريا، ما يعني 12 مليار جنيه سنويا، وده يعادل 50% زيادة للفئات المحتاجة، وده كله الدولة بتاخده في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة».