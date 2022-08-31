وزير الصحة الأسبق: قرارات الرئيس السيسي بدعم مبادرة «قوائم الانتظار» تاريخية (حوار)

يتابع أحوال المواطنين عن قرب، يسعى لتحسين أحوالهم على كافة المستويات الطبية والتعليمية والمعيشية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر عدد من القرارات لدعم المواطن المصري استجابة منه لمقترحات الحوار الوطني، تنوعت ما بين دعم الأسر الأكثر احتياجا، ومساندة طلاب الجامعات الأهلية الجدد، وكذلك دعم الأطباء والقطاع الطبي.

الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، تحدث في حواره لـ«الوطن» عن أهمية تلك القرارات التي أصدرها الرئيس لصالح الملايين من المصريين، وإلى نص الحوار:

مبادرة قوائم الانتظار انعكست على الحالة الصحية للمصريين

- كيف ترى فكرة دعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ بدايتها؟

«إنهاء قوائم الانتظار» من المبادرات التاريخية لدعم النظام الصحي في مصر، لأنها تعد دفعة قوية للنظام الصحي والمحتاجين من المرضي، إذ سهلت وسرعت إجراءات التدخلات الطبية والجراحية المختلفة للمرضى، ما انعكس على الحالة الصحية للشعب المصري، التي أخذت في التحسن بصورة كبيرة.

رفع مستوي البنية التحتية للنظام الصحي في مصر

- ما هي دلالات دعم الرئيس المستمرة لمبادرة قوائم الانتظار؟

الدعم المستمر للمبادرة يدل على اهتمام الرئيس بها وحرصه على صحة المصريين، إذ يترتب عليها رفع البنية التحتية للمستشفيات والنظام الصحي والمستلزمات الطبية وأدوات العلاج الطبي والجراحي.

وفتحت المبادرة المجال للمستشفيات والقطاع الطبي الخاص والعام لتقديم الخدمات الطبية، كل ذلك ساهم في إنهاء مشكلة كانت تواجه كل الذين يتلقوا العلاج في النظم الصحية المختلفة.

النظام الطبي في مصر أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية

- الدولة اتخذت استراتيجيات في مجال الحماية الاجتماعية متطورة سبقت بها دولا متقدمة منها أمريكا.. كيف ترى ذلك؟

الاستراتيجية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، والكشف على مرضى فيروس سي، والأمراض السارية على نفقة الدولة، خاصة خلال جائحة كورونا وعلاج المرضى بكل مستشفيات الدولة بأفضل الأدوية، وما تلاها من حملة التطعيمات الكبيرة بأفضل اللقاحات، كل ذلك يعتبر دفعة كبيرة للنظام الصحي وإثبات وشهادة نجاح للنظام الصحي المصري، الذي جرى التخطيط لتطويره منذ سنوات اهتماما من الرئيس بصحة المواطن المصرية وتوفير حياة صحية كريمة للمواطن المصري.

تعديل تكليف الأطباء يعود بالفائدة على القطاع بأكمله

- حرص الرئيس على تعديل منظومة تكليف الأطباء.. ماذا يعني ذلك؟

النظر في أحوال الأطباء من ضمن خطط تطوير النظام الطبي في مصر، والتعديل الجديد في نظام تكليف الأطباء سيكون مصحوبا بالتدريب مباشرة بعد التخرج، ما يعود بالفائدة على القطاع الطبي والطبيب نفسه، إذ يسهم في رفع الكفاءة المهارية، التعليمية والإكلينيكية للأطباء من أول يوم عمل لهم.

الجامعات الأهلية تهدف إلى تطوير التعليم

- كيف ترى حرص الرئيس على دعم مصاريف الطلاب المتقدمين للجامعات الأهلية؟

الدولة حرصت على تقديم منح كل عام للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، لكن الرئيس حرص على توفير المزيد من الدعم لأبنائه من الطلاب بزيادة الدعم المقدم للطلاب، وذلك يعد حرصا على تقديم أفضل مستوى تعليمي للطلاب بأقل تكلفة ممكنه.

- ما رأيك في فكرة إنشاء الجامعات الأهلية؟

الجامعات الأهلية تهدف إلى تطوير التعليم عن طريق تلك الجامعات، إذ أنها تستثمر أرباحها في تطوير التعليم العالي وما قبل الجامعي، وتشكل دعما كبيرا للطلاب في المستوى التعليمي وتضع خريطة جديدة للبحث العلمي.

أهم ما يميز الجامعات الأهلية أنها غير هادفة للربح، وتوفر مقعدا لكل طالب يريد الالتحاق بها من مختلف الشرائح الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك الجامعات ستوفر فرصة للطالب الذي لم يستطع الالتحاق بالكلية التي يريدها في الجامعات الحكومية.