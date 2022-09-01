كليات المرحلة الثالثة بجامعة طنطا بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية 2022

يبحث الكثير من أولياء الأمور ومن الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالقسم الأدبي، عن تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد والحكومية، بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، من أجل معرفة الكليات والمعاهد الحكومية التي من الممكن الالتحاق بها.

إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية.. كليات متاحة بجامعة طنطا

من ضمن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة، بجامعة طنطا، هي كلية تربية نوعية شعبة موسيقي، وكلية تربية نوعية شعبة فنية، وتربية رياضية بنين وبنات، وكلية حقوق انتساب موجه.

إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية 2022.. معاهد بالغربية

ويتوفر إلى الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة 2022 في المرحلة الثالثة من التنسيق الإلكتروني داخل مدن ومراكز محافظة الغربية المعهد الفني الصناعي بالمحلة، والمعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة، شعبة نظم معلومات، و أيضا المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى، والمعهد العالي للحاسبات والمعلومات بطنطا، المعهد الفني التجاري بطنطا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي في وقت سابق أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، سوف يبدأ عقب الانتهاء وإعلان نتيجة تقليل الإغتراب، ونوهت الوزارة في بيان صادر لها، أنه سيتم فتح تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة، علي الموقع الإلكتروني للتنسيق، وتسجيل الرغبات، وكان أخر موعد من أجل تلقي التحويلات و تقليل الإغتراب، أمس الأربعاء، علي أن يتم إعلان النتيجة خلال يومين.