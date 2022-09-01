مد فترة التقديم بالجامعة المصرية اليابانية.. فرصة لطلاب المرحلة الثالثة

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم، مد فترة التقديم بالجامعة حتى 6 سبتمبر الجاري، الأمر الذي يعد فرصة لطلاب الثانوية العامة الناجحين في نتيجة الدور الثاني والمقرر انضمامهم إلى الطلاب الناجحين في الدور الأول، وكذلك الذين ينتظرون تنسيق كليات المرحلة الثالثة 2022.

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإن المرحلة الثالثة تتاح لكل الطلاب الناجحين، باعتبار أن الحد الأدنى بها 205 درجات، أي بنسبة 50% من المجموع لشعبتي العلمي والأدبي، وهي المرحلة التي ينتظرها 66.754 طالب من الشعبتين من طلاب الدور الأول، إضافة إلى 138.475 طالب من الشعبتين الأدبي والعلمي من طلاب الدور الثاني الذين أُعلنت نتيجتهم اليوم وفقا لوزارة التربية والتعليم.

تنسيق الجامعة المصرية اليابانية في المرحلة الثالثة

وبحسب البيان الرسمي لنائب رئيس الجامعة، فإن تنسيق القبول بكليات وبرامج الجامعة المصرية اليابانية هو على النحو التالي:

- برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) الحد الأدنى للقبول 80%.

- برامج كلية الهندسة (شعبة رياضة ) الحد الأدنى للقبول 70%.

- برامج كلية الحاسبات ونظم المعلومات (شعبة علوم) الحد الأدنى للقبول 75%.

- برامج كلية الحاسبات ونظم المعلومات (شعبة رياضة) الحد الأدنى للقبول 70%.

فرصة في تنسيق المرحلة الثالثة بالجامعة المصرية اليابانية

- برنامج العمارة المستدامة (بكالوريوس هندسة) شعبة رياضة الحد الادنى للقبول 68%.

- برامج كلية إدارة الاعمال الدولية والانسانيات، (ادبي- علوم - رياضة)الحد الادنى للقبول 60%؜.

- برامج كلية الفنون والتصميم (شعبة علوم ورياضة) الحد الادنى للقبول 62%.