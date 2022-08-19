جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني في الإسكندرية.. تنطلق غدا

تنطلق غدا امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، والتي تستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري، وذلك للشعبتين العلمية والأدبية.

جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية 2022 للشعبة العلمية

ترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية الدور الثاني 2022 للشعبة العلمية وذلك وفقا لبيان الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف:

السبت: الفقة و(الجبر والهندسة الفراغية).

الأحد: الكيمياء والبلاغة.

الاثنين: الحديث والقرآن الكريم.

الثلاثاء: اللغة الأجنبية والصرف.

الأربعاء: التفسير والأحياء.

الخميس: الأدب والنصوص والاستاتيكا.

السبت: التفاضل والتكامل والنحو.

الأحد: التوحيد والديناميكا.

الاثنين: الفيزياء.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لسنة 2021-2022 للدور الثاني للشعبة الأدبية

ويأتي جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية الدور الثاني 2022 للشعبة الأدبية كالتالي:

السبت: التوحيد.

الأحـد: الإنشاء والجغرافيا «للمبصرين فقط».

الاثنين: القرآن الكريم والحديث.

الثلاثاء: النحو والبلاغة.

الأربعاء: التفسير والأدب والنصوص والمطالعة.

الخميس: الصرف واللغة الأجنبية الثانية.

السبت: اللغة الأجنبية الأولى.

الأحد: الفلسفة والمنطق.

الاثنين: التاريخ

أما بالنسبة للامتحانات الشفوية كالتالي:

- يمتحن الطلاب المبصرون شفويًا في مادتي «القرآن الكريم والحديث».

- يمتحن الطلاب المكفوفون شفويًا في المواد التالية:

«القرآن الكريم والقراءات واللغة الأجنبية الأولى والثانية» شفويا فقط.

- يتم امتحان مادة الحديث شفويا وتحريريا، ويتم إعفاء الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا، ومن المقرر أن تنتهى جميع الامتحانات الشفوية بانتهاء الامتحانات التحريرية.