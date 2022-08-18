مصروفات كلية الطب جامعة طنطا 2022.. للمصريين والوافدين

مصروفات كلية الطب جامعة طنطا 2022، أعلنتها إدارة الكلية للطلاب الجدد المصريين والوافدين، بعد ساعات من إعلان نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والمستندات المطلوبة والشروط.

مصروفات كلية الطب جامعة طنطا 2022

مصروفات كلية الطب جامعة طنطا 2022، للمصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بقيمة 1361.5 جنيه للطلاب، و1349 جنيها للطالبات.

وتكون المستندات المطلوبة للطلاب والطالبات كالتالي:

1- شهادة الثانوية العامة (أصل + صورة).

2- شهادة الميلاد (أصل + صورة) يشترط للذكور مدون بها الرقم الثلاثي.

3- بطاقة الترشيح مختومة.

4- عدد 6 صور شخصية (4*6).

5- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

6- إيصال الدفع الإلكتروني عن طريق شركات: مصاري، ممكن، أمان، Bee، سداد، وقتى، سمارت.

7- سداد الرسوم والمصروفات المقررة.

مصروفات الطلاب الوافدين والأوراق المطلوبة

تحددت المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين للالتحاق بكلية الطب جامعة طنطا 2022، بـ250 دولار.

وجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

1- عدد 1 أصل شهادة الثانوية العامة.

2- صورة من جواز السفر.

3- عدد 6 صور شخصية.

4- إقرار من الطالب بالإقامة بالبلاد.

5- موافقة السفارة التابع لها الطالب.

6- شهادة من وزارة الصحة تفيد بخلو الدارس من مرض الإيدز.

7- استيفاء استمارة المعلومات على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للوافدين.