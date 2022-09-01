لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. اعرف مجموع درجاتك

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، يشهد عمليات بحث كبيرة من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة، وذلك بحثًا عن نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني في مختلف المحافظات، التي ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهورها خلال الساعات المقبلة، وفق إعلان وزارة التربية والتعليم.

وأعلن الدكتور رضا حجازي اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، وجاء عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني نحو 157 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني بعد قليل، من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الدور الثاني. كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال لينك جريدة الوطن للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس على الموقع، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة لطلاب الدور الثاني في الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، أبرزها خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط، آداب انتساب موجه العريش، تربية رياضية بنات بني سويف، تربية نوعية فنية الفيوم، تربية رياضية بنات أسوان، خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان، كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة، تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية، آداب انتساب موجه حلوان، حقوق انتساب موجه حلوان، خدمة اجتماعية حلوان.