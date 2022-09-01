نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني.. تظهر بعد قليل

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان لها منذ قليل، عن اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، وستظهور النتيجة عبر الموقع الإلكتروني بعد قليل.

طلاب الثانوية العامة 2022 الدور الثاني

ووفقًا لوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتمكن طلاب الثانوية العامة، من الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الثاني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب اعتمادها والإعلان عنها من قبل الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى بيان لها، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، بلغ نحو 157 ألفًا و930 طالبًا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.