انطلاق معارض «أهلا مدارس» في 5 منافذ كبرى بسوهاج.. خصومات تصل لـ25%

انطلقت اليوم الخميس، مبادرة «أهلا مدارس» في محافظة سوهاج، التي تهدف إلى توفير المستلزمات المدرسية للطلاب والتلاميذ قبل بدء العام الدراسي عبر 5 منافذ رئيسية بالمحافظة، وبأسعار مخفضة لتحقيق أكبر استفادة للأسر الطلاب والتلاميذ بأنحاء المحافظة.

17 منفذ بيع لـ«أهلا مدارس» في سوهاج

وقال محمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين في محافظة سوهاج، إن معارض «أهلا مدارس»، ستكون من خلال منفذين رئيسيين ومشاركة 3 أكبر مكاتب بجميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع أصحاب المكتبات ومحال الملابس، وتشمل المنافذ كل ما يهم التلاميذ والمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة تموين سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بدأ بيع الأدوات المدرسية في المنافذ والمعارض والمكتبات المشاركة في المبادرة، استعدادا للعام الدراسي المقبل، مؤكدا أنه يوجد رقابة كبيرة على مدار الأيام المقبلة.

خصومات تصل من 15٪ إلى 25%

وأوضح وكيل تموين سوهاج، أنه سيجرى بيع جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وتتراوح هذه التخفيضات ما بين 15٪ و25%، متابعا: «يجب على أولياء الأمور شراء المستلزمات المدرسية من تلك المعارض والمنافذ».