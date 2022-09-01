توجيهات عاجلة من «تعليم الجيزة» للمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي

كثفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022، إذ وجّه أشرف سلومة مدير المديرية، موجهي المواد الدراسية بالمديرية؛ لمناقشة العجز والزيادة وإقامة ورش عمل للمواد الدراسية، وعمل قواقل؛ لمتابعة الإدارات والمدارس ومتابعة المدارس الحكومية والخاصة من قبل الموجه العام؛ للمتابعة داخل الفصل.

«إيميل» موثق للتواصل بين المديرية والمدارس الخاصة

وأضاف أشرف سلومة، في بيان له، أنه سيتم عمل إيميل موثق للتواصل بين المديرية والمدارس الخاصة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة، ومواكبة التطور الذي تشهده مصر في شتى المجالات، وخاصةً مجال التعليم وعقد لقاءات دورية شهرية مع السادة ممثلي المدارس الخاصة للمتابعة والتواصل المستمر، بحيث لا تتراكم المشكلات والمعوقات، والعمل على حلها.

وشدد أشرف سلومة، على ضرورة عمل ورش عمل مع مدرسي المدارس الخاصة، لشرح الخطط الدراسية والأهداف ومخرجات التعليم، والتركيز على الأنشطة كوسيلة لجذب الطلاب للمدارس وكيفية الإستفادة من القنوات التعليمية وبنك المعرفة، والتواصل مع أولياء الأمور لاستطلاع الرأي وتحديد المشكلات والعمل على حلها.

مناقشة مشكلات التعليم الخاص داخل محافظة الجيزة

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة بإدارات الجيزة التعليمية؛ لمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها لمناقشة مشاكل التعليم الخاص داخل محافظة الجيزة، مثل مشكلة الفصل ولا ينمو ومدى الاستفادة منه، ووضع حلول لها، ومشكلة الكثافات داخل المدارس الخاصة، والتحويلات.

وحدد آليات حل المشكلات التي تواجه المدارس الخاصة، وتم النقاش والحوار في كيفية حلها، ودور المديرية والإدارات التعليمية في حل المشاكل وحل مشكلة البيروقراطية والروتين.