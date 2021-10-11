وكيل تعليم جنوب سيناء للطلاب: استفيدوا من القنوات التعليمية

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن جميع مدارس المحافظة طبقت الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، مع بداية العام الدراسي حيث جرى تطبيق خطة مواجهة عدم انتشار فيروس كورونا.

منع أي عضو هيئة تدريس أو عامل غير حاصل على التطعيم من دخول المدرسة

وأضاف في بيان أصدره اليوم: «أن كل مدرسة لديها جهاز كاشف للحرارة وأدوات التعقيم، ويتم دخول المعلمين وكل العاملين بالكمامات، وأي مدرس أو مدرسة أو عامل غير حاصل على التطعيم يمنع إلا إذا كان لديه أسباب مرضية».

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وكيل الوزارة داخل بعض مدارس شرم الشيخ لمتابعة سير العملية التعليمية، يرافقه حنان إسماعيل مديرة الإدارة.

بطولات الجيش المصري ونصر أكتوبر

ألقى محمد عقل كلمة في طابور الصباح للطلاب في مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية والثانوية، أشاد فيها بشهر النصر وانتصارات أكتوبر والبطولات التي سطرها الجيش المصري لتحرير سيناء، وهنأ الطلاب بالعام الدراسي الجديد وطالبهم بضرورة الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والتعليم الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وقال للطلاب: «أنكم شباب واع وعلى قدر المسؤولية» مقدمًا التهنئة لطلاب المدرسة الذين انتقلوا إلى الجامعة، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق كل أهدافهم، موضحًا أن الاجتهاد هو الطريق المستقيم لتحقيق كل شخص ما يصبو إليه من أهداف، مشيرا إلى أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، مشيدًا بالإذاعة المدرسية الصباحية وما تضمنته من قيم وأخلاق سامية تنفع الإنسان في حياته.

تفقد الفصول ومعامل المدارس

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمستوى النظافة الموجودة داخل الفصول المدرسة وحجرات الدراسة، وتأكد من تأثيث الفصول بالأثاث المدرسي المناسب، ونظافة دورات المياه، وتابع قوائم الفصول وجاهزية السبورات والمعامل، كما استمع لجزء من حصة دراسية، وأكد ضرورة تشجيع الطلاب على البحث والتقصي واستثمار كل الطاقات حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين وبناء الإنسان المصري.

ووجه بضرورة الاستفادة من تكنولوجيا المحتوى الرقمي الموجودة على بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية (حصص مصر، ومدرستنا 1، ومدرستنا 2)، وذلك تمهيدًا للنظام الجديد الذي يطبق في المرحلة الثانوية كما وجههم لعدم التزاحم والالتزام بممارسة الأنشطة والمحافظة على وقتهم والجد والاجتهاد في تحصيل الدروس.