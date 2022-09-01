أخبار تهمك: زيادة 300 جنيه على بطاقات التموين وإعلان نتيجة تحويلات المدارس

يستعرض «الوطن» أهم الأخبار التي حدثت خلال الساعات الماضية في مصر، والتي يعد أهمها على الإطلاق قرار الرئيس السيسي بزيادة الدعم المقدم للأسر على بطاقات التموين.

الرئيس يأمر بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100، استجابة لما طرحه الأطراف المشاركون في الحوار الوطني، كما وجه بالتجهيز لحزمة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

ووجه الرئيس أيضًا بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف.

كما قرر تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ600 مليون جنيه، ووجه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

بدء إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس 2022 /2023

أكدت المديريات التعليمية، عن بدء إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس 2022 /2023، اليوم الخميس، بعد أن أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأربعاء، التحويلات بين الطلاب، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، بين المدارس المختلفة بالمراحل التعليمية «المرحلة الثانية رياض الأطفال، ومرحلة التعليم الأساسي الابتدائي والمرحلتين الإعدادية والثانوي».

وسيجرى إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس على المواقع الرسمية للمديريات التعليمية، مشددة على سرعة استكمال إجراءات التحويلات بعد إعلان قبول الطالب بالمدرسة المراد التحويل لها، لإتمام طلب التحويل، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

طقس شديد الحرارة اليوم واحتمالية سقوط أمطار

أعنت الهيئة العامة للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس المتوقعة على الأنحاء كافة؛ إذ تنشط الرياح وتزداد احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة، رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة، رطب ليلًا على جنوب «سيناء، والصعيد»، ومعتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما توقع الخبراء أن تنشط الرياح مساءً على بعض المناطق المتفرقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، وجنوب الصعيد، مما يقلل من الإحساس بالحرارة.

وتوقع الخبراء زيادة احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وتتكون في الساعات المبكرة من شبورة مائية خفيفة على السواحل والأماكن القريبة من المسطحات المائية، والطرق الصحراوية.