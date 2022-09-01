علاج 20 ألف حالة بقسم المسالك البولية في مستشفى طنطا الجامعي

استعرض الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا تقريرا حول إنجازات قسم جراحة المسالك البولية بمستشفيات جامعة طنطا خلال الفترة من يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، إذ جرى استقبال 15958 حالة بالعيادة الشاملة وعيادة مستشفى الطلبة، وإجراء عمليات اليوم الواحد لعدد 2345حالة.

كما جرى إجراء عمليات داخلية لعدد 1977 حالة ليكون إجمالي عدد المستفيدين من خدمات قسم المسالك البولية 20280 مواطنا، مشيدا بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية بالقسم وبجودة الخدمات الطبية التى تقدمها للمرضى.

توفير أحدث التقنيات الطبية

أكد الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص المستشفى على توفير أحدث التقنيات الطبية وتدريب كافة العاملين بالقطاع الطبي على استخدامها، تعزيزا لجودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمستشفى لتقدم خدمات أفضل للمرضى.

من جانبه أوضح الدكتور حسن التطاوى المشرف العام على مستشفيات طنطا الجامعي أن الجامعة تنشىء مستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية الجديد بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، تتكون من 6 طوابق.

كما تشمل 8 غرف عمليات مُتقدمة بنظام الكبسولات، ومُجهزة لعمليات زراعة الكلي، فضلًا عن 40 وحدة غسيل كُلوي ملحق به وحدة معالجة مياه، مُخصص منها 7 أجهزة للأطفال ومجهزة بمنطقة ألعاب للترفيه عن الأطفال أثناء جلسات الغسيل الكلوى، وعيادات خارجية، ومركز للبحث العلمي والمحاضرات، والفصول الذكية، علاوةً على انشاء أحدث وحدة لتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية، بالإضافة إلى معمل توافق للأنسجة لعمليات لزراعة الكلى.

564 حالة جراحات كلاسكية

وأشار الدكتور عبد الحميد البهنسى القائم بعمل رئيس قسم جراحة المسالك البولية إلى أن إجمالي عدد المواطنين اللذين تلقوا العلاج بالقسم 20280 مواطن منهم 14508 حالة جرى استقبالها بالعيادة الشاملة و1450 حالة تم استقبالها بعيادة مستشفى الطلبة،علاوة على إجراء عدد 2345 علمية اليوم الواحد و 1306 مناظر مسالك و71 حالة جراحة ميكروسكوبية و36 حالة منظار بطن و564 حالة جراحات كلاسيكية بالقسم.