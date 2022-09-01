ختام فعاليات ملتقى الفرق الأولى في الجامعات والمعاهد بمعهد إعداد القادة

بحضور المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت محاضرة حقوق وواجبات الطالب الجامعي وذلك في اليوم الختامي لفعاليات ملتقى الفرق الأولى بالجامعات والمعاهد المصرية، بشعار «قائد المستقبل»، بمعهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وبمشاركة 150 طالبًا وطالبة.

تشكيل وعي الطلاب بالتحديات الراهنة

وخلال كلمته أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن صحة المقدمات تؤدى إلى صحة النتائج، مشيرًا إلى أننا أمام 150 قائداً للمستقبل، مشيدًا بمدى التزام الطلاب، لذا وجب على المعهد كصرح تنويري تدريبي وكأحد القوى الناعمة المؤثرة في المجتمع عقد وتنظيم العديد من الندوات وورش العمل، بما يسهم في تشكيل وعي الطلاب بالتحديات الراهنة، ونشر الفكر المستنير ونبذ التطرف، وترسيخ القيم الإنسانية، وكذلك تسليح الطلاب بالوعي والثقافة لمواجهات التداعيات المستمرة والاحداث التي يمر بها العالم.

التعليم حق دستوري لكل مواطن مصري

وخلال محاضرة حقوق وواجبات الطالب الجامعي والتي حاضر فيها المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن الحياة عملة ذو وجهين وهما الحق والواجب، وإن كل واحد قبل أن يبحث عن حقوقه لابد أن يبحث عن واجباته، فهناك حق دستوري لكل مواطن مصري وهو حق التعليم وتكفله الدولة لكل مواطن ومواطنة وهذا الحق يقابله واجب وهو النجاح والتقدم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بإنشاء فروع الجامعات الاجنبية في مصر، وفروع للجامعات الخاصة، والأهلية، والتكنولوجية فأصبح هناك إتاحة لجميع الجامعات بجانب الجامعات الحكومية التي كانت هي البداية وتظل تستوعب أكبر عدد من طلابنا.

وشدد على ضرورة فهم الطالب كل شيء في مرحلة الدراسة الجامعية والاستفادة منها، مشيرا إلى أن كل كلية أو معهد لها لائحة وتوصيف لكل مقرر، وفقا لقانون تنظيم الجامعات، وحث الطلاب على الالتزام بالأدب والخلق الرفيع والأسلوب المهذب في التعامل مع الآخرين.