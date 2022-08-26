«إعداد القادة» يشارك في الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة «صور»

شارك مجموعة من الطلاب لمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، والذي عقد بمقر الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور محمد الشرقاوي معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الاستثمار، وتحت إشراف الدكتور كريم همام مدير المعهد، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وذلك خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 30 أغسطس 2022.

الطلاب هم القيادات المستقبلية

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن هؤلاء الطلاب هم القيادات المستقبلية لمصر الذين يؤدون دورهم بمهارة فائقة، وقد تم إعدادهم وتأهيلهم وإتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية لهم في البناء المجتمعي، حيث شارك 20 من هؤلاء الطلاب في الأسبوع التعريفي بالجامعات الأهلية الجديدة، مؤكدًا على فخره بهؤلاء الشباب الذين هم مثال للالتزام ولديهم مسؤولية تجاه بلدهم، ويمتلكون أفكارًا رائعة ونظرة للمستقبل.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة أن هذه المشاركة تستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالبرامج المُختلفة بالجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور المرتبطة بالبرامج الدراسية ونظام الدراسة بالجامعات والمصروفات الدراسية لهذه الجامعات التي تبدأ الدراسة بها للعام الجامعي 2022/2023.