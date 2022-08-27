معهد إعداد القادة يستكمل ملتقى الأسر الطلابية بمحاضرة عن الأمن القومي المصري

يستكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ملتقى الأسر الطلابية والذي عقد تحت شعار برنامج إعداد القادة العام، بمحاضرة عن الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، وأخرى بعنوان الأنشطة المقترح تنفيذها داخل الجامعة، وعقد هذا الفوج بقيادة الدكتور كريم همام، مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

أهمية الأنشطة الطلابية

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مدير المعهد، على أهمية الأنشطة الطلابية فهي تعتبر من أهم أسس المنظومة التعليمية بالجامعات، وهي تعد مجموعة من البرامج الإيجابية التي تتفاعل صوب أهداف محددة بغية تحقيقها لتنمي شخصية الطالب، حيث تستهدف صقل شخصيتهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تمكنهم من الإبداع والقدرة على تحمل المسؤولية، إضافةً إلى غرس قيمة العمل التطوعى وتقوية العمل بروح الفريق، بجانب اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من الكوادر الشبابية.

وأفاد مدير معهد إعداد القادة بأن الأنشطة الطلابية تعتبر حلقة الوصل بين مرحلة الدراسة الجامعية وبين سوق العمل، لأنها تساعد على تنمية المهارات العملية المطلوبة في سوق العمل.

وانطلقت فعاليات محاضرة الأنشطة المقترح تنفيذها داخل الجامعة، وحاضر فيها الدكتور سامح جمال سعد بكلية السياحة والفنادق، والدكتور محمد عبد العزيز بكلية الآداب جامعة حلوان، وياسر الجبالي مسؤول أسرة من أجل مصر المركزية ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، وتم تناول أنواع الأنشطة الطلابية، وتوضيح أهميتها وتتمثل في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي لدى الطلاب وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرص للتعبير عن آرائهم، إلى جانب اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها، واستثمار وقت فراغ الطلاب وتنظيمه في نشاط إنتاجي مثمر يكسب الطلاب خبرات وتخلق منهم قادة يستطيعون تفهم مشكلات مجتمعهم، وتشجيع روح الخدمة العامة وغرس الروح القيادية بين الطلاب، وعلى هامش المحاضرة تم عرض فيديو توضيحي عن تاريخ الحركة الطلابية ودورها الإيجابي.

الغاية القومية للدولة هي التنمية وتحقيق الأمن

كما تحدث اللواء الدكتور هشام زعلوك رئيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد سابقا ووكيل هيئة الرقابة الإدارية سابقا، خلال محاضرة الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية، عن الأخطار الدولية التى تواجه مصر على فترات التاريخ، موضحا أن الغاية القومية للدولة هى التنمية، وتحقيق الأمن، ولتحقيق وسائل الأمن القومي يتطلب وجود قوة عسكرية قادرة على ردع أي عدوان والمعني بها قواتنا المسلحة الباسلة، كما قام بتعريف الأمن القومي حيث ينطوي في مضمونه على مكافحة الفساد، موضحا الفرق بين إجراءات المنع والحوكمة وبين مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر بها مجموعة من الأجهزة الرقابية والتي تعمل على تلقي شكاوى المواطنين، متطرقا لتوضيح مجالات الأمن القومي وخصائصه، وتحديات الأمن القومي.

وعلى صعيد آخر استكملت فعاليات اليوم الثاني بخمس ورش عمل عن مهارات إعداد القائد العام، وحاضر فيها الدكتور أحمد صلاح مدير إدارة التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، الدكتور علي سالم أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة حلوان، الدكتور سامح جمال أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة حلوان، وقد تناولت ورش العمل العديد من المحاور متمثلة فى أهمية القيادة، ومفهومها، وأنماطها، ومهارات وصفات وسمات وخصائص السلوك القيادي والقائد الفعال، وما الذي يجعلك شخصًا قياديًا، بجانب الذكاء ومهارات القيادة، وهل القيادة مكتسبة أم فطرية، بجانب توضيح أمور يجب تجنبها لو كنت شخصًا قياديًا.

وعلى هامش اليوم الثاني لفعاليات ملتقى الأسر الطلابية تم التقاط الصورة التذكارية للطلاب المشاركين .