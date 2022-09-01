لماذا يرفض بوتين حضور جنازة جورباتشوف.. آخر زعماء الاتحاد السوفيتي؟

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة ميخائيل جورباتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، المتهم بإنهاء حقبة الاتحاد، الأمر الذي وصفته شبكة «سي إن إن»، الأمريكية بأنه ازدراء من المحتمل أن يرجع إلى علاقة الرئيس الروسي المشحونة بالزعيم السوفيتي السابق.

ومن المقرر أن تقام مراسم وداع «جورباتشوف»، التي ستكون مفتوحة للجمهور، يوم السبت، تليها الجنازة في وقت لاحق من نفس اليوم في مقبرة «نوفوديفيتشي»، بالعاصمة موسكو.

موقف الكرملين من جنازة الزعيم السوفيتي السابق غير واضح

وقال المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف، إن جدول عمل بوتين لن يسمح له بالمشاركة في مراسم وداع جورباتشوف في 3 سبتمبر، مضيفًا أن الرئيس الروسي زار المستشفى المركزي لتأكيد احترامه لـ«جورباتشوف»، ووضع الزهور بجوار التابوت الذي وضع فيه جثمانه.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تكريم جورباتشوف، الذي يُنسب إليه الفضل في المساعدة على إنهاء الحرب الباردة، وفق «سي إن إن»، بجنازة رسمية، والتي قالت إن هذا الأمر يتناقض بشدة مع تصرفات الكرملين في أعقاب وفاة الرئيس السابق بوريس يلتسين عام 2007، حيث لم تعلن الحكومة الروسية عن أي خطط لإقامة جنازة رسمية عندما أصدرت بيانًا بشأن وفاة جورباتشوف أمس.

وقالت وسائل الإعلام الروسية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلاً عن مؤسسة جورباتشوف، إن جورباتشوف سيدفن بجوار زوجته «رايسا»، التي توفيت عام 1999، أي في المقبرة التاريخية وهي مكان دفن عديد من الروس البارزين بما في ذلك «ميخائيل بولجاكوف وأنطون تشيخوف ونيكولاي جوجول والملحنين سيرجي بروكوفييف وديمتري شوستاكوفيتش والزعماء السابقين يلتسين ونيكيتا خروتشوف».

انتقادات جورباتشوف للرئيس الروسي بوتين

وتقول «سي إن إن»، إن جورباتشوف أصبح أكثر انتقادًا لبوتين ونظامه في السنوات الأخيرة، حيث سافر حول العالم للترويج لحرية التعبير والديمقراطية كجزء من مؤسسته، في غضون ذلك، ألقى بوتين باللوم على جورباتشوف في زوال الاتحاد السوفيتي، الذي اعتبره أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين.

وبينما لم يعلق جورباتشوف على قرار بوتين بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، دعت مؤسسته إلى مفاوضات سلام، قائلة إنه «لا يوجد شيء أغلى في العالم من أرواح البشر».

مصير جنازة جورباتشوف ربما يشبه خروتشوف

وأضافت «سي إن إن»، أنه يوجد حفنة من القادة الروس الحديثين لم يتم منحهم جنازات رسمية، وكان آخر من حُرم من هذا الشرف هو خروتشوف الذي أطيح به عام 1964 بعد محاولاته دحر الإصلاحات الستالينية وتوفي بعد أن عاش في عزلة عام 1971، وأقيمت جنازته في شبه سرية لأن السلطات السوفيتية كانت قلقة بشأن الاحتجاجات.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه لا يمكن أن يكون رد فعل بوتين على وفاة جورباتشوف مختلفًا تمامًا عما حدث بعد وفاة يلتسين، الرجل الذي اختاره كخليفة له عندما كان عميلاً سابقًا غير معروف في المخابرات السوفيتية.

قرارات بوتين عندما توفي الرئيس يلتسين

وعندما توفي يلتسين في عام 2007، أنشأ بوتين على الفور لجنة خاصة مكلفة بتنظيم جنازة رسمية، وأعلن يوم حداد وطني، وطلب من جميع القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية إلغاء البرامج الترفيهية وأمر ببث الجنازة على الهواء مباشرة.

وحضر عشرات الشخصيات الأجنبية البارزة وزعماء العالم السابقين الجنازة، وعلى رأسهم الرئيسان السابقان للولايات المتحدة بيل كلينتون وجورج دبليو بوش، ورئيس الوزراء البريطاني والكندي السابق جون ميجور وجان كريتيان والرئيس الألماني السابق هورست كوهلر.

وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن تستقبل جنازة جورباتشوف عديدا من الضيوف الأجانب المهمين، إذ أنه ردًا على العقوبات الغربية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، حظرت موسكو مئات المسؤولين الأجانب من دخول روسيا.