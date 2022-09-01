الصحة: 44 ألف زائر لمنصة الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 5 أشهر

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد زائري المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها، بلغوا 44 ألفًا و105 زائرين، مشيرا إلى أنّ عدد استمارات الاستبيان الإلكترونية التي ملأها المستخدمون وصلت لـ16318 استبيانا، بينما بلغ عدد الجلسات العلاجية «الافتراضية» التي قدّمت لزائري المنصة نحو 2797 جلسة.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة المستخدمين من الإناث بلغت 75% مقابل 25% من الذكور، مضيفة أن زوار المنصة بينهم 30% من المتزوجين، مقارنة بـ70% من غير المتزوجين.

أكثر الفئات بين 15 - 20 عاما

وأكدت «منن»، أنّ أكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع تراوحت ما بين 15 إلى 20 عامًا، بينما بلغت نسب المستخدمين من غير العاملين 67% مقابل 33% من العاملين، مضيفة أن مستخدمي الموقع كانوا من جميع المحافظات، ولكن أغلبهم من القاهرة.

وأشارت إلى أنّ المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، موضحة أنّ المنصة تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط.

ونوّهت «منن» بأنّ المنصة الإلكترونية، تعد إحدى ثمار التعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا في كندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

وشددت على أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من هنــــا.

خدمات الدعم النفسي من «الصحة»

وتواصل وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة النفسية، من خلال المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتي أطلقت في 16 مارس 2022.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الدعم النفسي والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان إلى جانب توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية للعناية بالصحة النفسية، عبر المنصة الإلكترونية.

يذكر أن النتائج الإحصائية، أشارت إلى أن أكثر الاستفسارات التي تلقاها المرصد، خلال شهر أغسطس الماضي، دارت حول كيفية التحدث مع الطبيب النفسي، ومؤشرات المرض النفسي، ومراحل وآليات علاج الإدمان، وأكثر الأمراض الشائعة لدى كبار السن والأطفال والمراهقين، وآليات التعامل مع الصدمات الحياتية في سن المراهقة.