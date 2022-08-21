عبلة الألفي: حملة توعوية لدعم الولادة الطبيعية بالتعاون مع وزارة الصحة

أكدت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اهتمام الدولة ووزارة الصحة بتفعيل مبادرة الولادة الطبيعية وخفض معدلات الولادة القيصرية، لتقليل نسب الأمراض التي يعاني منها الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن تعريف الأمهات والمقبلات على الزواج بأهمية العودة للولادة الطبيعية.

دور لجنة الصحة بالنواب

وقالت الدكتورة عبلة الألفي فى تصريحات لـ«الوطن»: أن مبادرة العودة للولادة الطبيعية تعد من المبادرات المهمة التي تبنتها شخصيا وآمنت بها لجنة الصحة بمجلس النواب وطرحتها للنقاش منذ بداية الفصل التشريعي الثاني، وتم مناقشتها في عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، لاسيما في ظل زيادة عدد الأطفال المبتسرين ومرضى التوحد.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة التي تتبناها وزارة الصحة لدعم الولادة الطبيعية تتم في ضوء التوصيات التي أصدرتها لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي تضم قامات طبية وعلمية.

حملات لدعم الولادة الطبيعية

وشددت الدكتورة عبلة الألفي أن العالم كله مازال يؤمن بأهمية الولادة الطبيعية للأم والأطفال حديثي الولادة، وهو ما نحتاج التوعيه به خلال المرحلة المقبلة، من خلال برامج توعوية وحملات فى جميع المحافظات، لمخاطبة المقبلات على الزواج والسيدات بأهمية العودة للولادة الطبيعية.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: «إن العديد من الدراسات الطبية كشفت عن أن الأضرار التى تعاني منها الأم والمولود عقب الولادة القيصرية عديدة، علاوة على أن هذة الولادة أصبحت بيزنس جيد لبعض الأطباء، لاسيما في ظل رفض الأم الحامل بذل بعض الجهد للقيام بالولادة الطبيعية». مضيفة: «نتعاون حاليا مع وزارة الصحة لدعم مبادرة العودة للولادة الطبيعية».

تدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات الحكومية

ويشار إلى أن الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الجمعية المصريه لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، كانت صاحبة مبادرة العودة للولادة الطبيعية من خلال مبادرات توعوية قامت بها في عدد من المحافظات المصرية على مدار الفترة الماضية.

ومع تولي الدكتور خالد عبد الغفار الحقيبة الوزارية لوزارة الصحة، أعلن عن تفعيل هذه المبادرة خلال المرحلة القادمة من خلال تدريب الأطباء وأطقم التمريض في جميع المستشفيات الحكومية، للحد من ظاهرة الولادة القيصرية.