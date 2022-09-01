موقع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

موقع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022، من الكلمات التي يبحث عنها جميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني، على جميع محركات البحث، بحالة من الترقب والخوف، لمعرفة نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022؛ ليحسم كل طالب مصيره في تنسيق الجامعات هذا العام، بعد إعلان اعتماد النتيجة، منذ قليل، من قبل وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني.

موقع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وتتيح «الوطن» رابطًا للحصول على موقع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 عبر الدخول على هذا الرابط.

ومن ثم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الحصول على نتيجته ليتم إظهارها على الشاشة.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، بلغ 157 ألفا و930 طالبًا وطالبة، حضر منهم 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، وكان إجمالي عدد الناجحين بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة بنسبة 88.7%.