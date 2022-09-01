التعليم: 16 طالبا حصلوا على درجات بعد تظلمهم في الثانوية العامة بسبب «الكود»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا، عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للتظلم على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول، حيث بلغ عددهم 83 ألفا و256 طالبا وطالبة، حصل 16 طالبًا منهم على زيادة في الدرجات حتى الآن.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الأول

وأرجعت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي عنها، سبب حصول الطلاب على درجات، إلى خطأ من جانب الطلاب في نقل الكود من على كراسة الأسئلة، موضحة أنّ العمل مستمر في تظلمات الدور الأول حسب المواعيد المحددة من خلال الموقع الإلكتروني للتظلمات.

يذكر أنّ امتحانات الثانوية العامة عقدت ورقيا بنظام الأسئلة الموضوعية، أي البابل شيت، التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.