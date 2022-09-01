رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022.. برقم الجلوس

ظهرت، منذ قليل، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، بعد أن انتظرها الطلاب عدة أيام، وأصبحت متاح الآن الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع «الوطن» لتظهر أمامك خلال ثوان معدودة، وبطريقة سهلة، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع لجميع القراء، تيسيرا لهم لمعرفة كل طالب وطالبة النتيجة الخاصة بهم.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022/2021 بعد أن اعتمدها، وعرض النتيجة بتسجيل أعداد المتقدمين في امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة بلغ 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، وحضر فعلياً منهم عدد 156 ألفا و88 من الطلاب، وبلغ إجمالي أعداد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا بنسبة 88.7%.

اعرف نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ويتاح رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022، عقب إعلان النتيجة عبر موقع «الوطن» الآن من خلال هذا الرابط https://natega.elwatannews.com/، وكذلك الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، لدخول الطلاب عليها ومعرفة نتيجتهم.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022

ويترقب جميع الطلاب الذين شاركوا في امتحانات شهر أغسطس، نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022، عقب اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم وإعلانها وذلك تمهيداً لتقديم الطلاب في تنسيق الثانوية العامة للالتحاق بالكليات المتاحة لهم طبقا لمجموع كل طالب علي حده.

وكشف التنسيق أن مجاميع الثانوية العامة هذا العام أقل من العام الماضي، طبقا لتنسيق المرحلة الأولي والمرحلة الثانية.