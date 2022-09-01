نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. برقم الجلوس

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2022، بنسبة نجاح تتجاوز 91%، ويسعى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة إلكترونيا.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تسجيل البيانات

وللحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022 بالاسم فقط، لابد من الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، والقيام بعدة خطوات، وإدخال جميع البيانات المطلوبة، بشكل صحيح، حتى يستثنى للطالب معرفة النتيجة، ومجموع الدرجات الحاصل عليها.

ويبحث الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور، عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، بالإسم فقط، ويتسألون عن كيفية الحصول عليها، ويقدم «الوطن» هذه الخدمة إلي قرائه، عن طريق الضغط على الرابط التالى، والدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg/، أو موقع نتيجة موقع الوطن: https://natega.elwatannews.com/

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. انتهاء أعمال التصحيح

وتم الإنتهاء من كل عمليات التصحيح والرصد، واعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 157 ألفا و930 طالب وطالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا وطالبة بنسبة 88.7%.