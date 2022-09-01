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نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. بالخطوات والرابط

كتب:

أحمد أبوضيف
03:46 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

تنشر جريدة «الوطن» نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 بالخطوات والرابط، للطلاب الذين أدوا الامتحانات، موضحة الخطوات التي يمكن للطالب من خلالها الحصول على نتيجة امتحانات الدورالثاني للثانوية العامة 2022.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. بالخطوات والرابط

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية طرق الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 بالخطوات والرابط، في إطاص خدماتها التي تقدمها للقراء:

- الدخول لصفحة نتيجة الدور الثاني.

- كتابة رقم جلوس الطالب. 

- الضغط على أيقونة «النتيجة» للحصول عليها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، ضوابط التقدم بطلب الاطلاع «التظلم» بالنسبة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وظهرت نتيجة الدور الثاني لهم، إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.