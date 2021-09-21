مصدر: نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2021 غدا

كشف مصدر مسئول بالأزهر الشريف، عن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2021، موضحا أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، سيعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، غدا الأربعاء في الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتيجة ستكون متاحة فور اعتمادها عبر بوابة الأزهر الشريف لكل الطلاب برقم الجلوس، على أن يحصل عليها كل الطلاب من المعاهد بعد غد الخميس.

نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 مبشرة

وأكد المصدر، أن النتيجة مبشرة للطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، مطمئنا الطلاب وأولياء الأمور بأنه مازال هناك وقت كاف قبل العام الدراسي الجديد، والتقديم أوراقهم للكليات بجامعة الأزهر.

وكانت أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، اختتمت 13 سبتمبر الجاري، بعد أن أدى طلاب ‏القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة ‏التاريخ.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس، من خلال عدة خطوات، أولها الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قطاع المعاهد الأزهرية، يعقبها الدخول رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس من هنا.

وكان أكثر من 52 ألف طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، أدوا امتحانات الدور الثاني، في 369 لجنة، على مستوى الجمهورية.

امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021

وكانت غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، قد أصدرت تقريرا أن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، سادتها حالة من ‏الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن ‏المقرر، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية‏، ‏كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكآفة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.‏