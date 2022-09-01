وزير الأوقاف: امتحانات الأئمة تطبق أعلى درجات الشفافية

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لجان اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بالأوقاف، ووظيفة عامل بالأوقاف، للاطلاع على أعمال سير الامتحانات اليوم الخميس، بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالعجوزة «مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال» سابقًا، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تفقد لجان اختبارات الأئمة

وشملت الجولة تفقد لجان اختبارات الأئمة، وحضور عدد من لجان الاختبار الشفوي لعدد من الممتحنين المتقدمين لوظيفة بوزارة الأوقاف، وكذلك لجان الاختبارات المتكاملة للعمال، والتي تشمل الاختبارات الطبية والنظرية والعملية.

وزير الأوقاف يشكر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وخلال الجولة وجه وزير الأوقاف الشكر إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وللجهاز على جهودهم في تنظيم هذه المسابقة، والتجهيز للاختبارات حتى خرجت في هذه الصورة المشرفة.

وأكد وزير الأوقاف أن الامتحانات تتم بأعلى درجات الشفافية، وأن الهدف اختيار أفضل الكفاءات من بين المتقدمين للاختبارات.