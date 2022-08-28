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وزارة الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا في 6 محافظات يوم الجمعة المقبل

كتب:

إسراء سليمان
09:03 م | الأحد 28 أغسطس 2022
مسجد ـ أرشيفي

مسجد ـ أرشيفي

تفتتح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا جديدًا «إحلال وتجديد»، يوم الجمعة المقبل، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى تاريخه 126 مسجدا، منها 108 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و18 «صيانة».

وجاءت المساجد المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل، على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنوفية

افتتاح مساجد مديرية الأوقاف بالمنوفية، كالتالي:

1. مسجد العفيفي - ميت عفيف - الباجور.

2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم.

3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم.

مديرية أوقاف البحيرة

وافتتاح مساجد في مديرية أوقاف البحيرة، سيكون على النحو التنالي:

4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص.

5. القلاو - عزبة القلاو - قافلة - أبو حمص ثان.

6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار.

7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور.

8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير.

مديرية أوقاف سوهاج

ومن المقرر افتتاح 3 مساجد في مديرية أوقاف سوهاج، كالتالي:

9. النور الشيخ زين الدين – طهطا.

10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام.

11. آل حماد الكبير «الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم» – أولاد إسماعيل المراغة.

مديرية أوقاف المنيا

أما المساجد المقرر افتتاحها في مديرية أوقاف المنيا، فهي كالتالي:

12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس.

13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا.

14. الفطاطرة – الروضة - مطاي.

مديرية أوقاف قنا

ومن المقرر أيضا افتتاح مسجد وحيد في مديرية أوقاف قنا، هو:

15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا.

مديرية أوقاف بني سويف

وفي مديرية أوقاف بني سويف، من المقرر افتتاح مسجدين، كالتالي:

16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر.

17. التقوى – بني هاني - إهناسيا.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.