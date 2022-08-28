وزارة الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا في 6 محافظات يوم الجمعة المقبل
كتب:
إسراء سليمان
09:03 م | الأحد 28 أغسطس 2022
مسجد ـ أرشيفي
تفتتح وزارة الأوقاف 17 مسجدًا جديدًا «إحلال وتجديد»، يوم الجمعة المقبل، ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 يوليو الماضي حتى تاريخه 126 مسجدا، منها 108 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و18 «صيانة».
وجاءت المساجد المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل، على النحو التالي:
مديرية أوقاف المنوفية
افتتاح مساجد مديرية الأوقاف بالمنوفية، كالتالي:
1. مسجد العفيفي - ميت عفيف - الباجور.
2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم.
3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم.
مديرية أوقاف البحيرة
وافتتاح مساجد في مديرية أوقاف البحيرة، سيكون على النحو التنالي:
4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص.
5. القلاو - عزبة القلاو - قافلة - أبو حمص ثان.
6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار.
7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور.
8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير.
مديرية أوقاف سوهاج
ومن المقرر افتتاح 3 مساجد في مديرية أوقاف سوهاج، كالتالي:
9. النور الشيخ زين الدين – طهطا.
10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام.
11. آل حماد الكبير «الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم» – أولاد إسماعيل المراغة.
مديرية أوقاف المنيا
أما المساجد المقرر افتتاحها في مديرية أوقاف المنيا، فهي كالتالي:
12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس.
13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا.
14. الفطاطرة – الروضة - مطاي.
مديرية أوقاف قنا
ومن المقرر أيضا افتتاح مسجد وحيد في مديرية أوقاف قنا، هو:
15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا.
مديرية أوقاف بني سويف
وفي مديرية أوقاف بني سويف، من المقرر افتتاح مسجدين، كالتالي:
16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر.
17. التقوى – بني هاني - إهناسيا.