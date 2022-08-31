الأوقاف تطلق 3 مجالس إقراء جديدة في الإسماعيلية والدقهلية وسوهاج

أطلقت وزارة الأوقاف، مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، هي: الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، في إطار تكثيف الوزارة وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية، بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

3 مجالس إقراء في 3 محافظات

انطلقت ثلاث مجالس إقراء جديدة في ثلاث محافظات، ليصل إجمالي عدد مجالس الإقراء 18 مجلسًا، حيث انطلق الثلاثاء 30/ 8/ 2022م فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة الحديث وعلومه من مسجد التوحيد مديرية أوقاف الإسماعيلية، حيث قرأ الدكتور محمد المتولي فاضل أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، كتاب «الأربعون النووية» وشرحه لحضور غفير من المواطنين.

فعاليات مجلس الإقراء الأول، انطلقت في مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الجوهرة بمدينة المنصورة التابع لمديرية أوقاف الدقهلية، حيث قام الدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح صالح أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالمنصورة، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، بحضور الشيخ صفوت نظير المرسي مدير مديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان مسئول الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، وجمع غفير من المواطنين.

مجلس الإقراء في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، انطلاق فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة التفسير وعلوم القرآن، من مسجد الرضوان 2 بمديرية أوقاف سوهاج، حيث قام الدكتور أبو الحسن عطية مسعد أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، بحضور جمع غفير من المواطنين.