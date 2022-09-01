إصابة شخصين في حريق بأحد المطاعم بأسيوط.. «انفجار التكييف السبب»

اندلع، قبل قليل، حريق بأحد المطاعم الشهيرة في حي شرق محافظة أسيوط، جراء انفجار الوحدة الداخلية بأحد تكييفات المطعم، ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطار بحريق في مطعم

وورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من مأمور قسم ثانِ، يفيد باندلاع حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة بحي شرق، نتج عنه وقوع إصابات.

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف، إذ أشارت المعاينة الأولية إلى وجود انفجار في أحد تكييفات المطعم مما أدى إلى نشوب حريق.

السيطرة على الحريق

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، بعد فصل المرافق عن المطعم، كما أسفر عن إصابة شخصين وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.