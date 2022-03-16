المعمل الجنائي بالغربية عن حريق بمطعم أسفر عن مصرع 4: لا شبهة جنائية

توجه خبراء المعمل الجنائي بمركز السنطة في محافظة الغربية، إلى مطعم في قرية مسهلة، لمعاينة آثار الحريق الذي شهدته القرية أمس، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة والدتهم، وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات، والوقوف على ملابسات الحادث.

شهود عيان

وأكد شهود عيان في القرية، أن المطعم كان في مرحلة التجربة قبل الافتتاح الرسمي، وكان أصحابه يقومون بالتجارب، وبرفقتهم إحدى السيدات، وأثناء ذلك انفجرت أسطوانة بوتاجاز، ما أسفر عن اندلاع النيران ومصرع إيمان السيد محمد جاد، 30 عاما، وناهد كامل أحمد، 51 عاما، والطفلين صفاء عبد الستار الشرقاوي، 4 سنوات، وعصام عبد الستار الشرقاوي، وإصابة والدهم عبد الستار عصام الشرقاوي، وذلك أثناء تواجدهم داخل المطعم.

الحزن يسيطر على القرية

وشيع، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أهالي قرية مسهلة، بمركز السنطة، جثامين الضحايا، بعد التصريح بدفنهم من قبل النيابة العامة، وقرر الطب الشرعي بعد تشريح الجثث وبيان سبب الوفاة، عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة حروق من الدرجات الثلاث، ومتفرقة في الجسد.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثامين الضحايا، وتم دفنهم في مقابر عائلاتهم، وسط حالة من الحزن الشديد.

حريق في مطعم

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن نشوب حريق هائل في أحد المطاعم في قرية مسهلة، بمركز السنطة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف من قبل مديرية الصحة بالغربية، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها الى المنازل المجاورة.

ونُقل الضحايا إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتبين أن الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، داخل مطعم قبل الافتتاح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.