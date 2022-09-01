مناطق ضربتها الأمطار في «عز الحر».. منها مطروح والبحر الأحمر

ضربت الأمطار الغزيرة بعض المحافظات المصرية في عدة مناطق، في «عز الحر» وقسوة حرارة الشمس، من بينها محافظة مطروح في مركز ومدينة سيدي براني غرب مطروح، ومحافظة البحر الأحمر بمدينة سفاجا، لتتساقط الأمطار في مناخ صعب وتقلبات جوية غير طبيعية، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في نهاية موسم الصيف، مع توقعات بسقوط أمطار أخرى خلال الأيام المقبلة ورفع حالة الطوارئ في البحر الأحمر لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة.

أمطار غزيرة في مطروح

وسقطت أمطار غزيرة، اليوم الخميس، على مناطق غرب مرسى مطروح مع تسجيل درجات الحرارة 30 درجة مئوية العظمي، وارتفاع نسبة الرطوبة لـ67%، وذلك في سيدي براني بمناطق علم الحرش، والعزيزية، وأم الجوابي، والرابية، وزاوية خليل، بين براني والسلوم، وهو ما أسعد أهالي براني حسب يوسف خليفة من أهالي العزيزية ببراني، والذي أوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن جميع الأهالي بتلك المناطق يعتمدون في حياتهم بشكل كامل على مياه الأمطار، وينتظرونها لملء الآبار للشرب والطعام وسقي المواشي من الأغنام والإبل وزراعة الشعير والقمح والزيت والتين واللوز والعنب الصحراوي.

أمطار غزيرة في البحر الأحمر

وشهدت محافظة البحر الأحمر خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار غزيرة في مدينة سفاجا، في ظل طقس شديد الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 37 والصغرى 29 درجة مئوية، وهطلت الأمطار على طريق قنا - سفاجا، وبعض من المناطق الجبلية في البحر الأحمر، ليعلن اللواء ياسر شعبان رئيس مركز ومدينة سفاجا، حالة الطوارئ ويرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة، ويدفع بسيارات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمواجهة الأمطار وتذليل العقبات على الطريق وعمل سيولة مرورية.