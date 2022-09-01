أمطار غزيرة تضرب سيدي براني غرب مطروح.. والأهالي: موسم خير «صور»

سقطت أمطار غزيرة في عدة مناطق وقري غرب مدينة مرسي مطروح في مركز سيدي براني، اليوم الخميس، تزامناً مع أول أيام شهر سبتمبر 2022، ما يبشر بموسم زراعي مميز في هذه المناطق الصحراوية التى تعتمد الزراعات المختلفة بها على مياه الأمطار كمصدر ري أساسي لها خلال الموسم، واستخدام المياه في الشرب وطهي الطعام وتربية الثروة الحيوانية.

وقال أحمد النجدي رئيس قرية شماس بمركز سيدي براني لـ«الوطن»، إن عدة مناطق في سيدي براني شهدت سقوط أمطار غزيرة، منها في منطقة علم الحرش، ومنطقة الرابية، ومنطقة أم الجوابي، والعزيزية، إضافة إلى سُحب وغيوم تحلق في سماء المدينة، وهو ما يستعد له الأهالي بتطهير الآبار لتخزين مياه الشرب وتجهيز الأراضي الصحراوية لزراعتها.

أمطار الخير في براني

«نعيش على مياه الأمطار، وننتظرها من العام للعام»..هكذا قال يوسف خليفة القطعاني من أهالي براني غرب مرسى مطروح لـ«الوطن»، مضيفا «سقطت علينا اليوم أمطار في منطقة زاوية خليل غرب براني، وهي أمطار نطلق عليها كأبناء البادية (سيل) لأنها تغرق الأراضى الصحراوية الصفرا،ء وتتجمع فوقها بؤر مياه في عدة أماكن علي سطح الأرض، وهو شيء يسعدنا كأهالي مزارعين، خاصة لو تعاقبت الأمطار منتصف ونهاية شهر سبتمبر الجاري، لنبدأ زراعة الشعير والقمح وتمتلأ الآبار، وهو ما يبشر بنضوج فكر الفجع أو الترفاس مع هذه الأمطار البدرية، والخير يعم في كل مكان، وتستفيد منه الزراعات الدائمة أيضا كجناين التين والزيتون واللوز والعنب الصحراوي، والمواشى من أغنام البرقي والابل في الصحراء».

الاستفادة من مياه الأمطار

وطالب الشيخ كريم المعبدي من عواقل قبائل سيدي براني بالاستفادة من جميع مياه الأمطار في مطروح والقرى والنجوع التابعة لها، بزيادة حفر الآبار وصيانة الآبار الروماني العملاقة لتحقيق أكبر استغلال لها بحصاد مياه الامطار وعدم إهدارها في البحر.