الأرصاد: تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية اليوم وغدا، حيث تستقر الأجواء الصيفية مع المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، موضحةً: «نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يساعد في الحماية من أشعة الشمس».

فرص سقوط أمطار خفيفة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية مثل مطروح والإسكندرية والعلمين، لكنها خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية، متابعةً: «فقط تجعلنا نشعر بالمزيد من التحسن في الأجواء، وفي فترات النهار وبعد فترة الظهيرة، يكون هناك نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية».

رطوبة أقل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح يساعدنا على الشعور بنسب رطوبة أقل، وبالتالي نشعر بانخفاض في درجات الحرارة في فترات الليل»، مشيرةً إلى أنّ الأجواء في فترات النهار تكون حارة رطبة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديدة الحرارة نهارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت: «خلال فترات الليل، ستكون الأجواء معتدلة تماما، وسنشعر بانخفاض درجات الحرارة بسبب وجود نشاط الرياح، وفي فترات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل تتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية».