وزير خارجية البحرين يستقبل رئيس البرلمان العربي
كتب:
محمد حسن عامر
06:46 م | الخميس 01 سبتمبر 2022
وزير خارجية مملكة البحرين يستقبل رئيس البرلمان العربي
استقبل الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، في مكتبه بمقر الوزارة، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.
التعاون بين البرلمانات العربية
وتباحث الطرفان خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي على الصعيدين العربي والدولي، من أجل ترسيخ التعاون والتكامل بين البرلمانات في الدول العربية.
تعزيز الدبلوماسية البرلمانية
وأكد الطرفان على ضرورة دفع مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية في الدول العربية في كافة المجالات، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية للدفاع عن القضايا العربية ليس فقط في مختلف المحافل العربية، وإنما أيضًا على مستوى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.