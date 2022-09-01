وزير خارجية البحرين يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل الدكتورعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، في مكتبه بمقر الوزارة، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.

التعاون بين البرلمانات العربية

وتباحث الطرفان خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي على الصعيدين العربي والدولي، من أجل ترسيخ التعاون والتكامل بين البرلمانات في الدول العربية.

تعزيز الدبلوماسية البرلمانية

وأكد الطرفان على ضرورة دفع مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية في الدول العربية في كافة المجالات، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية للدفاع عن القضايا العربية ليس فقط في مختلف المحافل العربية، وإنما أيضًا على مستوى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.