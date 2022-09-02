عناوين معارض أهلا مدارس في عدد من المحافظات.. «تخفيضات كبيرة»

انطلق معرض أهلا مدارس في العديد من الأماكن والمحافظات، لمساعدة أولياء الأمور لشراء احتياجات ومستلزمات أبنائهم الدراسية قبل بداية العام الجديد.

ودائمًا ما تشرف وزارة التموين بالتنسيق مع الغرف التجارية على إقامة عدد من المعارض كل عام، وفي تلك الأوقات يزداد البحث عن عناوين معارض أهلا مدارس بمحافظات مصر، والتي تحمل تخفيضات تصل لـ50%، من أجل شراء المستلزمات بأسعار مخفضة وتوفير أموالهم.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز عناوين معارض أهلا مدارس بالأماكن والمحافظات المختلفة.

عناوين معارض أهلا مدارس

أرض المعارض- مدينة نصر- قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

فرع الجيزة: شارع فيصل الرئيسي

فرع القليوبية: المؤسسة شبرا الخيمة

فرع الدقهلية: شارع قناة السويس بمدينة المنصورة

فرع أسوان: منطقة أرض المعارض وسط مدينة أسوان

فرع الفيوم: منطقة الحواتم وبجوار نادي الشبان المسلمين وبجوار قصر الثقافة

فرع المنيا: شارع كورنيش البحر مركز العدوة

فرع شمال سيناء: ميدان الفالح العريش

محافظة دمياط: دمياط الجديدة - وفارسكور، وشارع الجلاء.

محافظة الفيوم: معرض أهلا مدارس شارع أحمد شوقي - أمام نادي الشبان المسلمين الافتتاح السب القادم.

محافظة كفر الشيخ: معرض أهلا مدارس بمنطقة 47 عمارة.

محافظة المنوفية: معارض بمدينة شبين الكوم.

محافظة سوهاج 5 معارض أهلا مدارس بمدينة سوهاج العاصمة.

محافظة الأقصر: بالوادي الحضري بحي أبو الجود ، وبمنطقة أسنا جنوب الإقليم.

أسعار أهلا مدارس

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أسعار معرض أهلا مدارس 2022 لكافة المستلزمات والأدوات المدرسية والتي جاءت كما يلي:

أسعار الملابس المدرسية: تخفيضات من 20 إلى 50%.

أسعار الأحذية المدرسية: من 175 إلى 195 جنيها.

أسعار الكراسات والكشاكيل والأقلام: تخفيضات تصل إلى 30%.